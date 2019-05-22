Банк «Национальный Стандарт» ввел вклад «Праздничный», который можно оформить до 31 мая.

Минимальная сумма депозита составляет 15 тыс. рублей. Срок размещения — 190 дней. Процентная ставка равна 5,5% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 дней до его окончания.



Минимальных ограничений по сумме дополнительных взносов нет. В течение срока депозита предусмотрена возможность востребовать его часть при условии сохранения неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются.