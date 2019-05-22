Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета, сообщает РБК . Наличные можно получить в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения.

Появившаяся в мобильном приложении Сбербанка функция «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» отражается в разделе «Платеж или перевод».

«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально не представлены рынку», — сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

В кол-центре кредитной организации рассказали, что клиент Сбербанка может совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человек, даже если он не является клиентом Сбербанка. Получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных. Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях, пояснили в кол-центре.

Функционал тестируется в приложении минимум с февраля 2019 года, рассказал источник РБК в банковской сфере. Если в кол-центре смогли рассказать об особенностях работы этой схемы, значит, операторы уже получили необходимые инструкции, что свидетельствует о возможном скором запуске сервиса на более широкую аудиторию пользователей, предполагает он.