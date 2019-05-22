ЮниКредит Банк изменил ставки по некоторым вкладам.

«Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, от 368 до 550 дней) открывается под 6,25% годовых (вместо 6,5%). «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) ставки составят 3,15—3,25% годовых (ранее — 3,25—3,75%).

Минимальная сумма депозита «Новый уровень» теперь составляет 250 тыс. рублей, или 5 тыс. долларов (до этого — 500 тыс. рублей и 10 тыс. долларов).

В рублях процентные ставки составят 7,06—7,24% годовых (прежде — 7,32—7,45%). В долларах ставки остались без изменений.

«PRIME» (от 1 млн рублей, от 91 до 270 дней и на 368 и 550 дней) привлекается под 6,5—6,75% годовых (вместо 6,75—7%).

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Первоклассный». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.