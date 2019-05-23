ФорБанк запустил собственную систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «ФорБанк Бизнес», включающую интернет-версию и мобильное приложение как на базе Android, так и для пользователей iOS. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



«ФорБанк Бизнес» позволит не только получать информацию об истории операций и создавать платежные поручения, но и совершать валютные платежи, оставлять заявки на депозит, осуществлять конвертацию валют и ряд других услуг, включая сервис проверки контрагентов», — отмечается в релизе банка.

«ФорБанк Бизнес» позволяет работать одновременно со счетами нескольких компаний. Таким образом, клиент может быстро переключаться между несколькими профилями. Кроме того, через систему «ФорБанк Бизнес» клиент получает возможность пользоваться встроенной онлайн-бухгалтерией.

Первая версия «ФорБанк Бизнес» была разработана еще в январе 2018 года. Тогда ФорБанк собственными силами запустил интернет-банк с функционалом создания рублевых платежей. Уже летом 2018 года разработчики добавили возможность открывать расчетный счет онлайн.