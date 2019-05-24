Московский Индустриальный Банк понизил ставки по двум вкладам. «Накопительный» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов/евро, от 31 до 730 дней) в рублях открывается под 6—7,15% (ранее — под 6—7,25%), в долларах — под 0,15—2,4% (вместо 0,15—2,9%), в евро — под 0,05—0,4% годовых (прежде — под 0,05—0,7%).

Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро на 365 дней) в рублях составит 7,25% (вместо 7,5%), в долларах — 2,5% (прежде — 3%), в евро — 0,45% годовых (ранее — 0,65%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Для пенсионеров и ветеранов, а также при открытии депозитов онлайн процентные ставки будут повышены на 0,25 процентного пункта.