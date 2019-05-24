Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3—0,6 процентного пункта, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка. Решение снизить стоимость ссуд он объяснил переломом тренда.

«С завтрашнего дня мы снижаем ставки по жилищным кредитам. Это вопрос, который задается, ставятся политические задачи, чтобы снизить ставки, но, к сожалению, экономика не всегда поддается политике. Но мы видим, что произошел перелом тренда — инфляция дальше будет снижаться», — сказал Греф.

Как следует из презентации главы Сбербанка, ипотечная ставка по кредиту на готовое жилье снизится на 0,6 п. п. — с 11,4% до 10,8%. Ставка по ипотеке на покупку новостройки сократится на 0,3 п. п. — с 10,9% до 10,6%.

Ранее Греф сообщал, что не исключает снижения ставок по ипотеке до 8% к концу 2019 года и считает, что этот тренд продолжится и в 2020-м.



«Это [снижение ставок по ипотеке до 8%] может быть и на следующий год, может быть к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел. И не только мне кажется, и Центральный банк об этом заявил. В конце года, у меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году — если не в следующем году, то в 2021 году, — мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и 8%, а может быть, даже и ниже», — отметил Греф.

Доля Сбербанка на ипотечном рынке в 2018 году составила 56,3%.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.