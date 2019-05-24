Цифровая платежная система Facebook будет запущена в I квартале 2020 года, сообщает РБК, ссылаясь на BBC.
Внутри компании собственную криптовалюту называют GlobalCoin. Ее тестирование должно начаться до конца текущего года.
По информации журналистов, основатель Facebook Марк Цукерберг в прошлом месяце встречался с главой Банка Англии Марком Карни, они обсуждали возможности и риски запуска цифровых денег.
Компания Facebook обратилась за операционной и регуляторной поддержкой к представителям Казначейства США, а также обсуждает с различными сервисами, например с Western Union, возможность обеспечения быстрых и дешевых переводов для клиентов, у которых нет банковских счетов.
Компания Facebook готовится запустить собственный стейблкоин — криптовалюту, которая будет привязана к американскому доллару для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp. Пользователи смогут переводить друг другу криптовалюту прямо в приложении.