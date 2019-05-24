Платежная система Mastercard опровергла информацию СМИ о планах развития в России сервиса снятия наличных в банкоматах с помощью технологии QR-кодов.

«Мы не планируем развивать в России технологию QR-кодов для снятия наличных в банкоматах. Тем не менее мы продолжаем обсуждать с нашими партнерами различные платежные технологии, где могут быть задействованы разные решения, и, используя нашу глобальную экспертизу, даем консультации банкам в случае их заинтересованности», — говорится в сообщении Mastercard.

«Mastercard развивает в России бесконтактную технологию оплаты, которую мы первыми внедрили на этом рынке. Именно эту технологию мы развиваем и в банкоматах. Пользуясь бесконтактной технологией оплаты Mastercard, вы можете в одно касание картой или смартфоном или другим устройством проводить оплату в торговых точках или снимать наличные в банкоматах. Технология снятия наличных в банкомате задействует в том числе и технологию токенизации — одно из новейших решений в платежной индустрии», — прокомментировала компания.

Также, как говорится в сообщении Mastercard, российский рынок является одним из самых динамичных и инновационных, и компания постоянно работает над тем, чтобы россиянам были доступны самые передовые решения.