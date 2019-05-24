Банк «Ростфинанс» поднял ставки по трем вкладам в рублях.

Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 4,6—8,3% годовых (ранее — 4,4—8,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Средства во вклад «Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1 095 дней) привлекаются под 5,5—7,8% годовых (прежде — под 5,3—7,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.



По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам, ставки составляют от 4% до 7,6%. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 4,66—6,66% (ранее — 4,56—6,56%). Возможны расходные операции. При досрочном расторжении договора с 368-го дня проценты сохраняются. Проценты выплачиваются ежемесячно.