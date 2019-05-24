Сбербанк запускает «Сбер Решения» — набор инструментов для аутсорсинга бизнес-процессов. В линейку входят решения для финансового, HR-, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков.

Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы группы Сбербанка. «Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций», — отмечается в релизе кредитной организации.

Сервисы созданы на базе компании «Интеркомп», которая, как подчеркивают в «Сбере», является одним из российских лидеров в области аутсорсинга бизнес-процессов. В компании принято решение о ребрендинге «Интеркомпа».

«Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд «Сбер Решения» был выбран для отражения комплексного подхода к решению задач клиента», — поясняется в сообщении.

В настоящее время услуги компании «Сбер Решения» можно купить на сайте Сбербанка: отдельно они предлагаются для малого и микробизнеса и для других сегментов бизнеса. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».



ГК «Интеркомп» создана в 1994 году и стала первым российским предприятием, предложившим услуги финансового и кадрового аутсорсинга. В «Интеркомпе» обслуживается более 1 тыс. компаний, включая крупнейшие глобальные корпорации, работающие в странах СНГ.