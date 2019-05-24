Банк «Ак Барс» реализовал в мобильном приложении функцию регистрации самозанятых.

«В отличие от регистрации в приложении ФНС, клиентам банка «Ак Барс» не придется вводить персональные данные. Вся информация о пользователе автоматически заполняется из базы банка. Клиенту остается выбрать из перечня регион и вид деятельности», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

Там отмечается, что в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» самозанятые могут не только официально подтвердить свой статус, но и воспользоваться специализированным сервисом для удобного ведения профессиональной деятельности:

выбрать «Ак Барс» в качестве налогового оператора;

фискализировать доходы, полученные наличным и безналичным путем;

работать с чеками (создавать, отправлять клиентам и аннулировать);

просматривать совокупный доход за месяц.

В дальнейшем в приложении банка также появится возможность просматривать и уплачивать начисленные налоги.