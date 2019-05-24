Банк «Левобережный» внес изменения в онлайн-офис для клиентов малого и среднего бизнеса в части разделов «Кредиты» и «Гарантии», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь информация и сервисы по кредитам и гарантиям размещены в разных разделах, доступ к которым можно получить отдельно. Это особенно актуально для раздела гарантий, так как чаще всего не собственник бизнеса, а тендер-менеджер отслеживает торги и подает заявки в банк на получение гарантии», — отмечается в сообщении.

По желанию руководителя компании доступ в онлайн-офис может быть предоставлен отдельным специалистам. Собственнику достаточно заполнить заявление и указать в нем сотрудников, имеющих доступ к тому или иному разделу сервиса.

При этом онлайн-офис позволяет настраивать различные уровни доступа к разделам для каждого работника компании.