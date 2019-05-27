Ряд крупных страховщиков резко повысили в Москве стоимость полисов ОСАГО для населения: так, на прошлой неделе, 21 и 23 мая соответственно, увеличили ставки «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», причем на одну и ту же величину — на 14%, с 3 600 до 4 118 рублей, а ранее, еще до майских праздников, тарифы в столице поднял «Росгосстрах» (на 11%, с 3 699 до тех же 4 118 рублей). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приказы на сайтах «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха» и представителя «Росгосстраха», поясняя, что на основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса — с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

До сих пор цены на полисы снижались: по данным Российского союза автостраховщиков, с начала года средняя стоимость ОСАГО уменьшилась на 5,62%. Средняя стоимость за первые четыре месяца 2019-го составила 5 219 рублей — на 311 рублей меньше, чем в январе — апреле 2018 года.

Примеру крупнейших страховщиков их конкуренты пока не последовали, указывает газета со ссылкой на их представителей и данные сайтов: так, страховой дом «ВСК», пересмотревший 20 мая свои цены на ОСАГО, оставил неизменной ставку для столичных автомобилистов — 3 590 рублей (однако по итогам I квартала компания отмечает рост убыточности и поэтому планирует увеличение тарифов); у «СОГАЗа» с 14 мая тариф ОСАГО для Москвы составляет 3 390 рублей (как подчеркивают в компании, это самый низкий тариф в столице среди крупных страховщиков); у «РЕСО-Гарантии» в Москве этот показатель составляет 4 118 рублей, но такой тариф действует еще с начала года.



Москва — один из самых прибыльных регионов в ОСАГО, и повышение тарифов в столице «является в некотором смысле мерой экстренного реагирования в ответ на рост убыточности со стороны компаний», рассуждает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова и указывает, что в ОСАГО в целом наблюдается рост убыточности, в частности за счет увеличения частоты выплат.