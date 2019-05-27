Сбербанк снизил ставку по потребительскому кредиту под залог недвижимости.

Получить денежные средства на любые цели под залог недвижимости доступно по ставке 12,9% (ранее — 13,5%) годовых. Если заемщик получает заработную плату на счет карты или вклада в Сбербанке, то ставка снижается на 0,5 процентного пункта. Условия действуют при оформлении личного страхования, при отказе надбавка составит 1 п. п. Обязательно страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты или гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора.



Минимальная сумма финансирования — 500 тыс. рублей, максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 10 млн рублей; 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог. Кредит предоставляется на срок до 20 лет.

В качестве обеспечения банк принимает: жилое помещение (квартира в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»; жилой дом); жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится.

«Банк скорректировал ставку по нецелевому займу под залог недвижимости на фоне общего снижения ставок по действующим ипотечным продуктам», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.