Солид Банк предлагает открыть новый вклад «Кимоно».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — один год. Проценты начисляются по четырем периодам: с первого по 90-й день — 8,2%, с 91-го по 180-й день — 7,8%, со 181-го по 270-й день — 5%, с 271-го по 367-й день — 5% годовых.

Таким образом, доходность депозита за полный срок составит 6,47% годовых.

Пополнение возможно в течение всего срока без ограничений по сумме. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет и доступны для снятия.

«Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточняет главный эксперт по вкладам Юлия Прошина.