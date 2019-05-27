Алмазэргиэнбанк запустил программу «Автодомик», позволяющую получить кредит на приобретение машино-места на вторичном и первичном рынке недвижимости.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости залога. Сумма кредитования может достигать 3 млн рублей, а срок — 20 лет.

Процентная ставка зависит от первоначального взноса клиента и варьируется от 10,75% до 11% годовых. Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,5 процентного пункта.

«При отказе клиента от личного страхования итоговая ставка вырастет на 0,7 процентного пункта. При нарушении обязательств по оформлению закладной предусмотрена надбавка к ставке в размере 3 п. п.», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.