Абсолют Банк понизил ставки по долгосрочным вкладам в рублях и повысил — по краткосрочным. Также снизилась доходность валютных вкладов.

«Абсолютный максимум +» можно открыть в рублях под 6,9—7,45%, в долларах — под 0,85—2%, в евро — под 0,01—0,1% годовых (ранее — под 6,7—7,8%; 0,8—2,2% и 0,01—0,5% соответственно). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро.

«Абсолютный максимум +» с возможность пополнения привлекается в рублях под 6,2—6,75%, в долларах — под 0,55—1,5% годовых (прежние ставки — 6—7% и 0,5—1,7%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов.

Срок размещения обоих вкладов — от трех месяцев до трех лет.

Доходность вклада «Абсолютное решение» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) , который открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни, можно оформить под 7,5—7,8% годовых (ранее максимальная ставка достигала 8,2%).

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.

Доходность «Растивклада» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на срок от одного месяца до двух лет) составляет в рублях 5,7—5,9%, в долларах — 0,85—1%, в евро — 0,01% годовых (ранее — 5,7—6,1%; 1—1,2% и 0,1—0,2% соответственно), а «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) — 6,75% годовых вне зависимости от срока (ранее — 6,5—6,9%). Возможны пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.