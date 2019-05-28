Клиентам «Рокетбанка» стало доступно пополнение счета в любом салоне «Связного» и «Евросети». Минимальная сумма разового пополнения — 50 рублей, максимальная — 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.



Пока пополнить счет можно только через сотрудников на кассах салонов, но в скором времени сделать это можно будет и через терминалы ретейлера.

«Для пополнения следует назвать сотруднику или номер карты, или номер телефона, привязанный к ней. По номеру карты деньги поступят на счет, привязанный к ней в момент пополнения. По номеру телефона — на основной счет. Деньги зачисляются на счет сразу», — уточняется в сообщении «Рокетбанка».

До 30 июня включительно пополнения в рамках тарифных лимитов бесплатны. С 1 июля для клиентов на «Уютном космосе» начинает действовать комиссия: 1,5%, но не менее 50 рублей за каждое пополнение. На «Открытом космосе» комиссии в рамках тарифных лимитов не будет.

