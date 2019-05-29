Платежей, совершаемых с помощью сервисов бесконтактной оплаты, стало за последние 12 месяцев больше в 2,5 раза, а денежный оборот вырос в 3,1 раза. Кроме того, в 2,9 раза выросло число бесконтактных платежей «Яндекс.Деньгами». Об этом сообщается в исследовании платежного сервиса «Яндекс.Деньги».

Под сервисами бесконтактной оплаты понимаются такие системы, как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Также аналогичным сервисом располагает приложение «Яндекс.Денег».

«В сегменте бесконтактных платежей телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, в общем объеме бесконтактных платежей через «Яндекс.Деньги» доля платежей смартфонами выросла с 29% до 39%, на оборот приходится 48% — за год этот показатель увеличился в 1,5 раза», — отмечается в исследовании.

Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги: за продукты и алкоголь, заказы в кафе, транспорт. Далее идут медицинские услуги, покупки на заправках, междугородний и городской транспорт, коммунальные услуги, профессиональные услуги, домашний Интернет, развлечения, электроника и бытовая техника, кино, музыка и другой цифровой контент, аренда транспорта.

«Большинство бесконтактных платежей картами «Яндекс.Денег» (91%) — на суммы до 1 тыс. рублей. Доля платежей от 1 тыс. до 5 тыс. рублей уменьшилась с 9% до 8%. На суммы от 5 тыс. рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей», — добавили в «Яндексе».