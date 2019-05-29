С помощью маркетинговых акций система пыталась сдвинуть поток отправляемых платежей на выходные, когда обычно спрос на услугу низкий, но достаточного перетока не произошло

Банки — партнеры платежной системы UNIStream в понедельник, 27 мая, столкнулись с невозможностью отправки средств в связи с дневными лимитами, установленными для нее предписанием ЦБ, рассказали «Коммерсанту» клиенты, которым не удалось воспользоваться услугами ни в ее собственных кассовых отделениях, ни в офисах сторонних банков.

Сейчас у платежной системы действует ограничение на дневной лимит отправки переводов в размере 400 млн рублей в день, установленное по предписанию ЦБ. С помощью маркетинговых акций система пыталась сдвинуть поток отправляемых платежей на выходные, когда обычно спрос на услугу низкий. Но достаточного перетока, по словам собеседников издания, не произошло, в итоге вечером в будние дни по мере исчерпания лимитов отправка прекращалась сначала в собственной сети UNIStream, а теперь и через партнеров.

По словам клиентов, не отправляли переводы в банке «Авангард», Промсвязьбанке, Россельхозбанке (РСХБ), Минбанке, Чувашкредитпромбанке и ряде других. В кол-центре UNIStream 27 мая четыре разных оператора сообщили, что ограничена отправка переводов из собственных офисов системы, «Авангарда», Промсвязьбанка и РСХБ, объяснив это «техническими работами в системе».

В Промсвязьбанке проблемы подтвердили: «В связи с последней информацией об условиях осуществления денежных переводов на стороне UNIStream мы приостановили сервис переводов по системе. Мы находимся в диалоге и будем принимать решение о возобновлении, исходя из оперативной ситуации».

Платежная система UNIStream ввела ограничения на работу в будни Об этом говорится в письме, разосланном системой по кассовым узлам под заголовком «Приостановки работы».

В отделении Чувашкредитпромбанка в Москве на улице Русаковской висит объявление, что переводы по системе UNIStream по техническим причинам временно не осуществляются. Как пояснил изданию директор управления платежных систем банка Андрей Бородов, решение о прекращении работы с системой UNIStream было принято и доведено до партнеров еще в январе в связи «с низким спросом и высокими рисками отзыва лицензии».

На сайте киргизского Bakai Bank на прошлой неделе было опубликовано сообщение, что в выходные прием платежей по системе UNIStream осуществляться не будет и возобновится в понедельник, 27 мая. Во второй половине дня 28 мая сообщение исчезло, однако собеседник «Коммерсанта» в банке на условиях анонимности пояснил, что в связи с намерением UNIStream перенаправить поток отправки платежей на выходные банк ограничил выдачу, так как расчеты по таким переводам происходят лишь в понедельник, что создает дополнительные риски.

«UNIStream осуществляет свою деятельность в штатном режиме. Все офисы собственной сети UNIStream обслуживают клиентов без каких-либо ограничений, — пояснили в пресс-службе платежной системы. — Относительно деятельности других банков UNIStream комментарии предоставить не может».