Платежная система «Золотая корона» рассматривает возможность предложить владельцам подарочных карт myGift переводить с нее средства на любую банковскую карту за комиссию в 20–30%. Таким образом, пользователь сможет в последующем снять наличные денежные средства, сообщает «Коммерсант» .

В правилах пользования картой указано, что она позволяет «совершать операции с использованием банковской предоплаченной карты в торгово-сервисных предприятиях… Получение наличных денежных средств не допускается». Корреспонденту издания, который оказался владельцем карты myGift, при ее активации сервис предложил отправить «перевод на свою зарплатную или любую банковскую карту (комиссия 20%) с возможностью снятия наличных» или активировать подарочную карту без комиссии.

В «Золотой короне» на запрос издания сообщили, что в настоящий момент не предоставляют услуги по выводу средств с подарочной на банковскую карту другого банка, но изучают потенциальную востребованность указанного сервиса, в том числе оптимальный уровень комиссии. В компании планируют ограничивать сумму средств (предварительно 5 тыс. рублей), которую можно будет вывести таким образом. При этом вывод средств на другие карты будет доступен после идентификации получателя. Сейчас держатель такой карты может получить средства без взимания комиссии, предоставив в РНКО заявление с приложением документов и реквизитов банковского счета, на который необходимо перевести средства, уточнили в «Золотой короне».

Традиционно банки предлагают клиентам два вида подарочных карт: неидентифицированные карты без возможности снятия наличных средств либо карты, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. По ним клиенты могут снять денежные средства в банкоматах или кассе или перевести их на другую карту. «Снятие наличных и переводы по нашим кобрендовым подарочным картам не предусмотрены логикой данного продукта, расплатиться ими можно офлайн в любом магазине партнерского торгового центра», — указали в пресс-службе Тинькофф Банка. В банке «Русский Стандарт» выпускают неименные предоплаченные банковские карты, для оформления которых документы не требуются. «Функционал снятия наличных доступен только по предоплаченным картам, которые персонифицированы, либо деньги можно бесплатно перевести через отделение на любой счет клиента в российском банке»,— добавили в пресс-службе банка.

В ЦБ не комментируют действующих игроков финансового рынка. Вместе с тем там отметили, что условия использования предоплаченных карт, в том числе тарифы по операциям с ними, являются предметом договора, заключаемого между банком и его клиентом. «Законодательство не устанавливает ограничений в отношении размера комиссий за операции с использованием предоплаченной карты», — добавили в пресс-службе регулятора.