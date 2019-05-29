Минфин и Банк России поддерживают появление вкладов на жилье в ипотеку, но это нереализуемо в рамках Гражданского кодекса, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я поддерживаю, считаю, что такие вещи должны быть. Но тут есть юридические препятствия. Юристы говорят, что в рамках нашего Гражданского кодекса очень сложно это сделать. Поэтому это практически нереализуемо», — сказал он.

По его словам, создание безотзывного депозита обсуждалось еще пять-шесть лет назад.

«Причем мы хотели даже защитить граждан на 100% по страхованию такого вклада. И мы это и сейчас поддерживаем вместе с Центральным банком, но юристы говорят, что это невозможно в рамках нашего Гражданского кодекса», — резюмировал замминистра.

Согласно проекту закона, он предполагает введение в оборот механизма жилищных сбережений, благодаря которому граждане при накоплении первоначального взноса на ипотеку смогут получить кредит на покупку жилья.