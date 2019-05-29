Больше 40% клиентов Хоум Кредит Банка получают кредиты с помощью онлайн-технологий, сообщил заместитель председателя правления ХКБ Александр Антоненко на OFFICEPARTY в Банки.ру.

«Больше 40% клиентов получают в кредит наличные, используя онлайн-технологии», — сказал Антоненко. Он добавил, что более 50% также гасят кредиты онлайн.

«Если в начале прошлого года доля клиентов, которые ежемесячно пользовались нашими онлайн-каналами, составляла чуть меньше 50%, то по итогам первого квартала 2019 года их доля превысила 60%», — отметил зампред правления банка.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошла OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .

