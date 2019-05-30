Хоум Кредит Банк собирается создать единое приложение для своих клиентов в 2020 году, сообщил директор департамента по развитию онлайн-сервисов банка Павел Михалев на OFFICEPARTY, прошедшей в стенах Банки.ру.

На данный момент клиенты кредитной организации могут использовать оба мобильных приложения: «Мобильный банк» и «Мой кредит». В будущем их функционал будет объединен и появится единое приложение для клиентов.

«Сейчас мы сосредоточены на развитии функционала «Мой кредит», в том числе чата», — отметил Павел Михалев.

Он подчеркнул, что в приложении «Мой кредит» клиент сможет воспользоваться такими услугами, как досрочное погашение своих кредитов, в том числе и через чат. Михалев также отметил, что в «Моем кредите» уже появилась возможность проведения многих операций, не связанных с кредитованием: переводы по номеру телефона, карты и между счетами и другие функции.

После объединения приложение будет переименовано.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошла OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .