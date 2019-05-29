Клиенты — юридические лица и индивидуальные предприниматели Промсвязьбанка смогут бесплатно получать электронные счета-фактуры через оператора электронного документооборота «СКБ Контур» и его сервис «Диадок». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Электронный документооборот позволяет бесперебойно и оперативно доставлять счета-фактуры конечным получателям, решает проблему длительного хранения документов в организации, упрощает взаимодействие с налоговой инспекцией в части представления документов при поступлении запросов и проведении проверок. Электронный документ всегда доступен для просмотра онлайн из любой точки мира», — прокомментировали в банке.

В 2019 году Промсвязьбанк планирует отправить до 10 тыс. счетов-фактур своим клиентам.