Банк «Нейва» с 1 июня вводит вклад «Юбилейный», приуроченный к 10-летию кредитной организации.

Вклад открывается физическим лицам — держателям банковских карт банка. Срок депозита составляет 200 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность — 8% годовых.

Пополнение возможно в течение 60 дней с даты заключения договора. Минимальная сумма дополнительного взноса неограниченна.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно или в конце срока на счет банковской карты.