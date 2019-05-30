Россельхозбанк в рамках акции «Мечты сбываются» до 30 июня предлагает оформить ипотеку на покупку квартиры или таунхауса на первичном либо вторичном рынке по ставке 9,7% годовых.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости. Допустимая сумма кредитования варьируется от 100 тыс. до 60 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

«Несомненными преимуществами предложения являются возможность заемщика погашать кредит по своему усмотрению аннуитетными или дифференцированными платежами, а также возможность привлечения любых третьих лиц в качестве созаемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.