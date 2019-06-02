Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам «Будь онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «интернет-банк» и «мобильный банк», а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых», — отмечается в релизе.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.