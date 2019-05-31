Почта Банк запустил новую линейку карт «Вездедоход» в категории Mastercard Platinum.

Плата за выпуск дебетовой карты составляет 500 рублей, за обслуживание — 500 рублей начиная со второго года, а по кредитной — 900 рублей за выпуск и 900 рублей за обслуживание (первый год бесплатно).

По дебетовой карте «Вездедоход» кешбэк начисляется в зависимости от категории покупки и независимо от оборота по карте: 1% за все покупки и 3% — в категориях «Аптеки», «Рестораны и фастфуд», «Одежда, обувь». По кредитной карте размер кешбэка зависит от оборота по карте в течение календарного месяца. На покупки на сумму до 30 тыс. рублей — 1% от любых покупок и 3% — в категориях «Аптеки», «Рестораны и фастфуд», «Одежда, обувь», за покупки свыше 30 тыс. рублей — 2% и 5% соответственно. Максимальный размер вознаграждения — 5 тыс. рублей в месяц.

«Траты по картам «Вездедоход» учитываются для подключения тарифного плана «Активный», по которому клиент получает скидку к ставке по кредиту в размере 2%, прибавку к проценту на остаток средств на сберегательном счете на 1% и увеличение ставки по вкладу на 0,25%», — добавляет эксперт Банки.ру по картам Елена Хвостова.

Снятие наличных за счет собственных средств в банкоматах и ПВН банка и банков-партнеров — бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций составит 1% от суммы, минимум 100 рублей. Снятие наличных за счет кредитных средств — 5,9%, минимум 300 рублей.

По кредитной карте действует льготный беспроцентный период 60 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг. Максимальный кредитный лимит по карте — 1,5 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 22,9% годовых, а по операциям снятия наличных — 31,9% годовых. Обязательный ежемесячный платеж по карте включает в себя 5% от задолженности по основному долгу, а также комиссии и проценты.

«Данные карты выпускаются в двух вариантах: неименная с моментальным выпуском и именная», — уточняет эксперт.