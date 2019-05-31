Промсвязьбанк на три месяца отменит комиссию за оформление по картам «Мир» Premium Business в июне. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках бизнес-карты действуют три программы лояльности. Так, Промсвязьбанк начисляет баллы в размере 1% за любые покупки, стоимость 1 балла равна 1 рублю. Авиакомпания S7 Airlines начисляет баллами от 5% до 7% от суммы, потраченной на приобретение билетов на ее авиарейсы. Помимо этого, сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия.

В карту включена страховка, которая действует по всему миру и подходит для оформления визы. Страховка распространяется на держателя карты и его детей. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа. Также держателям тревел-карты предоставляются услуги консьерж-сервиса.