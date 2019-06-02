Сбербанк объявляет «Депозитарные каникулы». Акция будет продолжаться с 1 июня по 31 августа 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации.

«На этот период держатели ценных бумаг банка освобождаются от комиссии за депозитарное обслуживание при проведении торговых операций», — поясняют в банке.

«Депозитарные каникулы» распространяются на владельцев акций, а также корпоративных и инвестиционных облигаций Сбербанка.

Комиссия за депозитарное обслуживание взимается Сбербанком раз в месяц в размере 149 рублей при проведении торговой операции в рамках брокерского обслуживания.

