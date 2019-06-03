Сбербанк запустил акцию по оформлению кредитных карт Visa Signature и World Mastercard Black Edition со скидкой 50% на годовое обслуживание и бесплатное снятие наличных по всему миру. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Акция действует с 1 июня по 31 июля 2019 года.

Для оформленных в рамках акции кредитных карт комиссия за годовое обслуживание составит 2 450 рублей вместо 4 900 рублей). Снимать наличные бесплатно можно в России и за рубежом (обычно — 3% в банкоматах Сбербанка и 4% в терминалах других банков, минимум 390 рублей).

Условия по комиссии будут распространяться на весь срок действия карты.