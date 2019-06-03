«Суперпочтовый» теперь можно оформить по ставкам от 9,9% (ранее — от 10,9%) до 23,9% годовых.

Ставка от 9,9% годовых доступна при условии оформления заявки на сайте банка или в онлайн-банке, а также при участии в акции «Особые условия»: процентная ставка устанавливается на 2 процентных пункта ниже базовой (11,9—23,9% годовых) при отсутствии просроченной задолженности за последние шесть месяцев по кредитным продуктам клиента в банке и при наличии сберегательного (текущего) счета с тарифом «Активный» (подключается при условии совершения операций по счетам клиента, открытым в Почта Банке, на сумму 10 тыс. рублей в месяц и более).

Сумма кредита — от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от 13 месяцев до пяти лет (до 1,5 млн рублей для клиентов, имеющих сберегательный счет с тарифом «Зарплатный» или «Зарплатный пенсионер», до 1 млн рублей для остальных).

Проценты по кредиту рассчитываются по ставке 12,9% годовых при подключенной опции «Гарантированная ставка» и оплаченной комиссии, составляющей 1% от суммы кредита для зарплатных клиентов и клиентов, получающих пенсию на сберегательный счет в банке, для остальных — 3,9—6,9%. При установлении базовой процентной ставки в 12,9% или 14,9% годовых услуга «Гарантированная ставка» не предоставляется. Данная услуга позволяет заемщику, погашающему кредит без просрочек (не менее 12 месяцев), пересчитать кредит по более низкой ставке, а разницу между одобренной банком процентной ставкой и гарантированной ставкой вернуть клиенту на счет после полного погашения кредита.

«Личное страхование оформляется по желанию заемщика, подтверждение дохода не требуется», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.