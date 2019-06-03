Промсвязьбанк снизил ставки в рублях по вкладу «Мой доход». При оформлении в отделении они составят 6,4—7,4% (ранее — 6,4—7,7%), а онлайн — 6,5—7,5% годовых (вместо 6,5—7,8%).

Минимальная сумма при размещении средств в отделении, интернет- или мобильном банке — 100 тыс. рублей, через банкомат — 10 тыс. рублей.

Срок — 122, 181, 397, 547 и 731 день.

Дополнительные взносы возможны в течение первых 30 календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора по истечении 90 дней проценты выплачиваются из расчета половины процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации) вклада. Выплата процентов — в конце срока.