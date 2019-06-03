ВТБ запустил программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми под 5% годовых на весь срок займа. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. В рамках предложения клиентам банка доступно рефинансирование кредитов, выданных по госпрограмме до 13 апреля 2019 года, а также других ипотечных займов, соответствующих параметрам госсубсидирования, в том числе рефинансированных ранее.

Оформление ипотеки со ставкой 5% годовых доступно во всех офисах ВТБ в России.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ.

Максимальный срок кредитования — до 30 лет.