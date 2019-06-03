В Московском Кредитном Банке с 3 июня стали доступны новые карточные продукты «Москарта» и «Москарта Black» платежных систем Visa, Masterсard и «Мир». Как рассказали в МКБ, «отличительной особенностью новых карт стали вертикальная форма и современный графический дизайн».

Держателям «Москарты» начисляется до 5% на остаток собственных средств; для них доступно бесплатное снятие наличных в сумме от 3 тыс. рублей в банкоматах по всему миру. Переводы с карты на карту других банков осуществляются без комиссии в сумме до 50 тыс. рублей в месяц. Также по этой карте клиенты получат 5% баллами «МКБ Бонус» в двух категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1% за остальные покупки. При активном использовании карты в течение первого месяца клиенты получат welcome-бонус в размере 2 тыс. баллов, которыми можно компенсировать любую покупку.

Клиенты, выбравшие «Москарту Black», получат 6% на остаток собственных средств без ограничений, бесплатное снятие наличных по всему миру и переводы с карты на карту других банков в сумме до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. По «Москарте Black» доступна программа LoungeKey и 24 бесплатных прохода в год в бизнес-залы аэропортов мира для держателя карты и его гостей. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться программой страхования путешествующих по РФ и за рубежом и консьерж-сервисом 24 часа в сутки. За покупки по карте будет начисляться 7% баллами «МКБ Бонус» в трех категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1% за остальные покупки. Welcome-бонус по «Москарте Black» может составить 5 тыс. баллов.



Для клиентов с открытым вкладом или при использовании карты в качестве зарплатной «Москарта» и «Москарта Black» будут бесплатными в обслуживании.