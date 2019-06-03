Банк «Россия» предлагает открыть вклад «Алые паруса».

Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — один, три, шесть, девять месяцев и один год. Доходность вложения, в зависимости от суммы и срока, составляет 6—6,8% годовых.

Дополнительные взносы принимаются по депозитам свыше полугода и прекращаются за 100 календарных дней до окончания срока договора. Выплата процентов — в конце срока.

«При увеличении остатка денежных средств в результате пополнения до следующей суммовой градации применяется повышенная ставка по вкладу. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования», — комментирует главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.