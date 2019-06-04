Международный Коммерческий Банк с 5 июня вводит два вклада — «Летний» и «Супер Лето».

Минимальная сумма депозитов составляет 100 тыс. рублей. Срок — 370 дней.

Доходность «Летнего» составит 7,9% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Супер Лето» открывается под 7,75% годовых. Пополнение вклада возможно не позднее 90 дней до окончания срока действия договора. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.

Оформить вклады можно до 30 августа 2019 года.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация договора на новый срок не предусмотрена», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.