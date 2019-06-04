Банк «ФК Открытие» предлагает новую бонусную программу «Друг» по дебетовым картам Opencard, Opencard Премиум и кредитной Opencard. Теперь предлагается выбрать один из вариантов начисления бонусов:

до 3% по дебетовым и до 6% (в рамках акции) по кредитным картам на все покупки (как и было ранее);

11% от всех покупок в первый месяц; до 11% за покупки со второго месяца: 5% от покупок в выбранной категории («АЗС и транспорт», «Кафе и рестораны», «Отели и билеты», «Аптеки и салоны красоты») при минимальном суммарном остатке более 100 тыс. рублей в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей минимальный ежемесячный платеж более чем на 1 тыс. рублей; +5% от покупок в выбранной категории при сумме платежей в интернет- и мобильном банке более 1 тыс. рублей в месяц; +1% от остальных покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц.

Максимальный лимит бонусов в категориях повышенного начисления — 3 тыс. в месяц.

Как и ранее, за счет накопленных бонусов можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 тыс. рублей из расчета 1 бонус = 1 рубль.

«Обновленная бонусная программа предоставляет держателям карт выбрать для себя наиболее выгодный и удобный способ начисления бонусов. Смена варианта начисления и бонусной категории возможна один раз в месяц», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.