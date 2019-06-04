Российский союз автостраховщиков выпустил новую версию мобильного приложения «ДТП. Европротокол». Оно уже доступно в App Store и Google Play, сообщил IT-директор РСА Алексей Самошин.

Он пояснил, что теперь автовладельцу будет достаточно скачать одно мобильное приложение — той компании, в которой он покупает свои полисы, чтобы получить полноценный функционал, предоставляемый приложением РСА.

«Для того чтобы автовладельцам было удобнее, теперь приложение РСА работает таким образом, что пользователь мобильного приложения страховщика ОСАГО может через приложение страховщика получить доступ к функционалу приложения РСА. Для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения», — сообщил Самошин, чьи слова приводятся в релизе РСА.

Он также отметил, что в новой версии мобильного приложения изменен способ авторизации: она происходит через портал «Госуслуги», при этом теперь можно упрощенно заходить в приложение с использованием встроенных средств (через отпечатки пальцев, FaceID или по ПИН-коду). Схема автомобиля для выбора поврежденных деталей стала интерактивной. В личный кабинет теперь можно добавить несколько полисов ОСАГО. А при фиксировании ДТП можно выбрать полис ОСАГО, по которому должно осуществляться возмещение ущерба, из тех, что были добавлены ранее, либо указать новый. Кроме того, обновлен дизайн приложения.



IT-директор РСА также сообщил, что на подходе еще одно мобильное приложение, которое союзу передает Банк России. Оно будет обладать расширенным функционалом, позволяющим отправлять электронное извещение о ДТП по европротоколу в четырех пилотных регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Приложение «ДТП. Европротокол» разработано Российским союзом автостраховщиков на основании указания Банка России. Оно позволяет прямо на месте инцидента сделать фотографии ДТП и помогает заполнить извещение о ДТП. Приложение позволяет воспользоваться европротоколом даже в том случае, если автомобили участников ДТП не оборудованы системой «ГЛОНАСС». Это существенно увеличивает количество водителей, которые могут пользоваться «безлимитным» европротоколом, работающим сейчас в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подчеркивают в РСА.