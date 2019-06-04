Банк «Русский Стандарт» запустил новый сервис, с помощью которого клиенты смогут узнать о наполнении кассового чека в мобильном банке при оплате покупок картой. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



В обновленном мобильном банке можно детально изучать свои расходы после оплаты покупки картой в торговой точке. Вся информация будет полностью соответствовать бумажному чеку.

«Основа работы нового сервиса — обмен данными между банком «Русский Стандарт», Национальной системой платежных карт (НСПК) и операторами фискальных данных (ОФД). Они обрабатываются автоматически. Причем для просмотра электронного чека в RSB Mobile не надо предоставлять в торговой точке номер телефона, e-mail или сканировать смартфоном QR-код чека», — говорится в сообщении.

Программа для нового сервиса банка обеспечивает полную безопасность при ежедневном обмене данными. Система привязывает чек к эквайринговому терминалу, расположенному в торговой точке, а затем клиент «Русского Стандарта» сможет увидеть наполнение чека в мобильном банке RSB Mobile.

Новая версия приложения RSB Mobile уже доступна для скачивания в App Store и Google Pay.