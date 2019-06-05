Сбербанк начал выпуск цифровых бизнес-карт Mastercard Digital Business и Visa Digital Business для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Новые карты выпускаются без физического носителя.

«Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без ПИН-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время», — прокомментировали в кредитной организации.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так и для сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты — 1 000 рублей в год, срок действия — до пяти лет.

Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса, рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в Интернете, но и в торговых сетях.