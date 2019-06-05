Банк «Ренессанс Кредит» запустил сервис по доставке дебетовых карт курьером при оформлении на сайте. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сервис доступен более чем в 60 городах России. Доставка осуществляется курьерской компанией — партнером банка. После оформления заявки на сайте клиенту поступает СМС-сообщение о результатах рассмотрения заявки. При положительном решении курьер связывается с клиентом для уточнения места и времени доставки карты.

Активировать полученную дебетовую карту и назначить ПИН-код можно самостоятельно с помощью мобильного или интернет-банка «Ренессанс Кредит». Клиенты, не имеющие доступа к дистанционным сервисам, могут его получить, заполнив специальную форму регистрации на сайте банка.