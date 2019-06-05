Страховая компания «Абсолют Страхование» начала работать с платформой персональных страховых сервисов Mafin. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

«С помощью сайта и мобильного приложения Mafin пользователи могут купить страховой полис каско и урегулировать страховой случай онлайн. Обслуживанием полисов будет заниматься компания «Абсолют Страхование», — говорится в сообщении компании.

Собственная разработка компании Mafin позволяет в 70% случаев сделать стоимость полиса ниже рыночной за счет более точной оценки риска наступления страхового события. Расчет персональной цены происходит на основе анализа более чем 70 различных факторов и их взаимосвязей.

Компания отмечает, что полис каско, приобретенный в Mafin, имеет ряд преимуществ: урегулирование неограниченного числа страховых случаев в течение года на сумму менее 100 тыс. рублей без справок, фиксация цены полиса после расчета на два месяца, а также расторжение полиса онлайн без дополнительных удержаний.

«Это решение было реализовано в рамках стратегии цифровизации, оно основано на глубоком анализе данных и оптимизации клиентского пути онлайн. Полис каско — это первый шаг, за ним последуют другие продукты», — прокомментировал генеральный директор «Абсолют Страхования» Дмитрий Руденко.