«Рокетбанк» запустил регистрацию самозанятых в мобильном приложении. Теперь клиенты сервиса могут стать самозанятыми за пару свайпов прямо в приложении «Рокетбанк ИКС», сообщили Банки.ру в организации.

«Для этого нужно в настройках учетной записи выбрать пункт «Самозанятость» (он появится после установки обновления «Рокетбанк ИКС» от 5 июня 2019 года) и включить налоговый режим. Запрос в Федеральную налоговую службу отправится автоматически, но доступ к данным клиенту необходимо подтвердить в приложении или на сайте «Мой налог», — отмечают в «Рокетбанке».

После подключения статуса клиенты могут выбрать источники дохода, с которых будет рассчитываться налог: вручную ввести ИНН заказчика или отметить уже поступившие платежи. Эту информацию можно корректировать.

Корректная сумма налога к уплате отображается на главной странице приложения сразу под списком карт и счетов. Напомним, что оплатить налоги можно там же — в новом приложении «Рокетбанка».

Для удобства предусмотрена уже готовая страница оплаты, которую клиенты банка смогут отправлять любому человеку или компании, чтобы получить деньги за выполненные работы. Кроме того, самозанятые могут загружать справки о доходах и создавать чек для отправки в ответ.

В «Рокетбанке» напоминают, что стать самозанятым могут те, кто соответствует критериям этого налогового статуса: делают что-то своими руками, оказывают профессиональные услуги или сдают жилье в аренду; работают в Москве, Татарстане, Калужской или Московской областях; совокупный доход не превышает 2,4 млн рублей в год; не имеют наемных сотрудников.

