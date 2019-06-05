Сбербанк предлагает корпоративным клиентам электронный чек — возможность создания электронной заявки на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Электронный чек можно оформить в «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. Бумажный чек при наличии такой заявки также не требуется», — говорится в релизе.

Внедрение новой услуги сократило время совершения операций на 20%, уточняют в банке. В результате количество выдаваемых бумажных чековых книжек снизилось на 30%, а потребление бумаги уменьшилось на 100 тыс. листов.



За два месяца услугой воспользовалось более 10 тыс. корпоративных клиентов. По 15 тыс. электронных чеков выданы наличные на сумму 6 млрд рублей.