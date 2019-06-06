Из-за необходимости более тщательного отбора заемщиков и нехватки ликвидности динамика выдач займов микрофинансовыми организациями (МФО) может значительно ухудшиться, сообщает «Коммерсант» . Игроки уже ориентируются в основном на проверенных клиентов и признают, что осенью предложение также не будет покрывать возросший спрос на микрозаймы.

По оценке аналитического центра МФК «Займер», этим летом россияне оформят в МФО около 7,8 млн микрозаймов на 86—87 млрд рублей. В результате количество заключенных договоров увеличится на 3—4% к показателям летних месяцев 2018 года, в то время как объемы выдач займов будут больше прошлогодних на 10—11%. Это явное замедление по сравнению с 2018 годом, когда темпы роста составили 45% и 41,5% соответственно.

С 1 июля снижается предельно допустимая процентная ставка микрозаймов (не должна превосходить их двукратную сумму). По мнению аналитиков, спрос на такие продукты значительно возрастет, однако МФО не смогут его удовлетворить.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, летом, а возможно, и осенью спрос будет опережать предложение кредиторов, компании вынуждены оптимизировать скоринг-модели «и делать упор на проверенных заемщиков и на новых платежеспособных клиентов, для которых раньше ставки были слишком высоки».

«По данным Банка России, средняя прибыльность микрофинансовой организации сравнима с прибыльностью банков и составляет около 10%, — говорит директор СРО «МиР» Елена Стратьева. — Поэтому выполнение требований закона в части снижения предельной ставки по микрозайму неизбежно заставит МФО существенно пересмотреть все расходы и издержки, в том числе ужесточить контроль за рисками».

По оценке гендиректора группы Twino Ашота Торосяна, снижение процентной ставки в секторе МФО добавит лишь 5—7% новых клиентов. «При этом компании стали ужесточать скоринговые модели, и сегодня уровень одобрения для новых клиентов составляет около 7% от общего потока, — поясняет он. — Бывшие клиенты будут вынуждены искать другие возможности для решения своих финансовых проблем, чаще обращаться к нелегальным компаниям».