БКС Банк и торговая сеть «Перекресток» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении мультиформатной розничной компании X5 Retail Group.

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекресток». Предполагается, что виртуальная карта позволит потребителям делать покупки в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом.

Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.