Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и платежная система «Мир» будут развивать на государственных порталах безналичную оплату. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорится на сайте Минкомсвязи.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, направленное на повышение эффективного и выгодного использования национальных платежно-сервисных инструментов. Стороны намерены принять активное участие в создании и развитии совместных программ стимулирования безналичных платежей.

«Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена комиссии при осуществлении всех платежей — логичный следующий шаг. За 2018 год россияне оплатили более 19 миллионов штрафов через портал на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Мы решили совместно с платежной системой «Мир» начать движение в сторону отмены комиссий с одной из наиболее популярных услуг», — прокомментировал глава Минкомсвязи России Максим Паршин.

Первым шагом в реализации соглашения станет отмена банковской комиссии при оплате штрафов ГИБДД на портале госуслуг картами «Мир».



«На сегодняшний день банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7%. Благодаря нашему сотрудничеству с Минкомсвязью держатели карт «Мир» смогут сэкономить и оплачивать только стоимость штрафа. Мы надеемся, что в будущем подобные выгодные предложения появятся и в других категориях портала gosuslugi.ru», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. По его словам, проект будет запущен до конца июня.