Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке, в рамках которой заемщики до 30 июня 2019 года могут оформить кредит на покупку квартиры или апартаментов на первичном рынке по единой ставке 9,99% годовых.

Сумма кредита может варьироваться от 1 млн до 30 млн рублей, а срок — от года до 25 лет.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости, однако при сумме кредита более 10 млн рублей необходимо будет внести как минимум 30-процентный взнос.

«Помимо низкой ставки преимуществом данного предложения является возможность заемщиков получить кредит без подтверждения дохода при оплате минимум 30% первоначального взноса. Однако потенциальным клиентам следует иметь в виду, что обязательным требованием является комплексное страхование. В противном случае будут применяться базовые ставки по программе «Новостройка», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.